Column: Ajax verspeelt weer punten op belangrijk moment

1-1 tegen Groningen.

En dat hebben we al vaker meegemaakt bij Ajax, dit seizoen al helemaal. Ook vorig seizoen. Wanneer Feyenoord het liet liggen dit seizoen weet Ajax het altijd te verprutsen. Zo hadden we dat ook tegen PSV in de titelraces en dit is eigenlijk al best lang.

Ajax heeft geen winnaarsmentaliteit meer sinds enkele seizoenen. Het is niet meer leuk om een Ajacied te zijn als je niet eens wilt winnen om dichterbij de nummer één te komen. Altijd doen alsof je alles geeft en dat achteraf ook benadrukken maar ondertussen is het spel niet om aan te zien. FC Groningen speelde gewoon beter dan Ajax, Faber heeft het team goed onder controle inmiddels - dat was ook wel eens anders - en op een of andere manier kan Ajax er weer niet tegen op botsen. Nijhuis de schuld geven gaat mij overigens te ver, aangezien de Amsterdammers eerst maar eens het spel op orde moeten krijgen. Onana mag ook weleens kappen met die trage uitname, het kost hem nu in ieder geval zijn clean sheet.

Kortom: Typisch Ajax.

