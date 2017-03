Sparta strooit zand in geoliede machine van Feyenoord

Het laatste duel was Feyenoord verloor dit seizoen was op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-0 red.), zondagmiddag was het in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam exact dezelfde score die na 90 minuten op het bord stond. Waar Mathia Pogba van Sparta trainer Pastoor voor het eerst een basisplaats kreeg, was hij goud waard in het duel met Feyenoord.

Binnen 50 seconden wist de aanvaller doel te treffen, verdedigers Jan-Arie van der Heijden en Terence Kongolo konden niets tegen de boomlange Pogba. Feyenoord was geen schim van wat het al weken was, geen passie en geen vuur in het spel, zelfs El Ahmadi was vrijwel onzichtbaar. Sparta kon naar alle lust voetballen en via de tegenstoot counteren.

Tot overmaat van ramp moet Kongolo na een halfuur geblesseerd naar de kant, daar waar de koploper via Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis nog wel de beste kansen kreeg, maar zij hadden het vizier niet op scherp.

Een klein kwartier voor het einde had arbiter Danny Makkelie een rol in de afgekeurde goal van Feyenoord, verdediger Sherel Floranus de bal over de eigen doellijn maar de arbiter wilde er niet aan geloven. Feyenoord kon zich niet herstellen en verloor zo van stadsgenoot Sparta, de titelstrijd lijkt weer open te liggen na dit weekend.

