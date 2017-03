De Italiaanse grootmacht is van plan flink in de buidel te tasten aankomende zomer om de selectie te versterken, het oog is hierbij gevallen op AS Roma middenvelder Kevin Strootman.

Strootman heeft nog een doorlopend contract tot de zomer van 2018, maar Inter lijkt een slordige 40 miljoen euro vrij te maken voor de komst van de middenvelder.

Mocht Strootman geinteresseerd zijn in de overstap binnen de Serie A, dan ligt er een slordige 5 miljoen euro per jaar voor hem klaar en een vijfjarig contract in Milaan.

Reageer op Inter wil oud PSV-er Strootman van Roma overnemen