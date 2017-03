Koeman zwijgt: 'Ik blijf niet continue alles herhalen'

Natuurlijk komt daar de naam van Everton trainer Ronald Koeman voorbij, maar de trainer zelf is er wel een beetje klaar mee en laat dit weten vrijdag op het wekelijkse perspraatje.

Vele vragen gingen over FC Barcelona en die werden herhaald, daar waar Koeman er helemaal klaar mee is, 'Elk woord dat ik over Barcelona zeg, is er één te veel. Ik praat niet over Barcelona.' Ook de vraag of Tottenham coach Pochettino de juiste man was voor de Catalaanse grootmacht, was het antwoord: 'Hij werkt al bij een grote club, ik denk dat hij gelukkig is. Maar ik zal hem zondag vragen of hij naar Barcelona wil.' Tottenham is dit weekend de tegenstander van Everton.

De laatste vragen gingen over Wayne Rooney, waar Koeman deze week liet weten de deur voor hem te hebben opengezet en wellicht hoopt op een terugkeer. 'Ik zeg niks meer over Rooney, op die vragen heb ik al eerder antwoord gegeven. Hij is een speler van United en we zien wel wat er in de toekomst gebeurt.'

