Enkel kwetsuur Ronaldo houdt Real in haar greep

Dit weekend staat het uitduel met Eibar op het programma en moet het Bale al missen vanwege een schorsing, ook Morata is afwezig. De zorgen beginnen toe te nemen bij de Koninklijke, waar nu de grootste zorg Ronaldo is.

De Portugese vedette ondervindt last van zijn enkel, hoe erg de kwetsuur is blijft nog onduidelijk. Tegen Las Palmas (3-3 red.) kreeg Ronaldo een flinke tik op zijn enkel te verwerken, hierdoor liet hij de vrijdagtraining aan zich voorbij gaan. 'Belangrijk is dat onze spelers fit zijn, dus ik neem zeker geen risico met Ronaldo,' aldus Zidane.

