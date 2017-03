Van Bronckhorst: Vilhena completere voetballer dit seizoen

Waar de middenvelder zelf wellicht in de beste periode van zijn carriere verkeerd, laat hij weten. 'Ik zie het anders, ik ben nu het meest constant. In de voorgaande jaren speelde ik twee keer goed en dan weer een wedstrijd minder. Daarna ging het soms drie keer aardig en dan had ik weer een wedstrijd met fouten. Ik beweer niet dat het nu altijd goed gaat, want ik blijf héél kritisch op mijn eigen spel. Maar het is wel veel constanter.'

Door zijn maatje El Ahmadi op het middenveld heeft Vilhena leren waarderen wat een verdedigende middenvelder voor kracht kan uitstralen. 'Het liefst speel ik een hele wedstrijd ’box to box’ en ga ik achter elkaar over mijn tegenstander heen. Als je uit de jeugd van Feyenoord of Ajax komt, heb je heel je leven mogen aanvallen en scoren. Je bent altijd sterker dan de tegenstander. Totdat je bij het eerste komt. Dan zie je dat het moeilijker is om dwars door een defensie heen te gaan en je leert dat veel clubs in Europa heel compact staan. Dan ga je de momenten waarop je nog aanvalt beter uitkiezen.'

