Ajax nieuwkomer Neres: 'Gun me tijd dan lukt het mij ook'

Niet alleen de taalbarriere, maar ook de kou in Nederland is nieuw voor hem. Waar trainer Bosz hem alle tijd gunt voor de gewenning, laat de Braziliaan zelf weten: 'Ik kan met de Colombianen (Davinson Sanchez en Mateo Cassierra, red.) al wel een gesprek voeren. Het Spaans lijkt op het Portugees, maar ook met de Nederlanders lukt het hoor. Om elkaar te dollen hoef je elkaar niet te begrijpen.'

Waar Neres voor een slordige 12 miljoen is gehaald, hoopt hij net als Maxwell (periode 2001-2006) de harten van de Amsterdamse fans te veroveren. 'Ja, iedereen heeft het over hem. Dat hij het hier zo goed heeft gedaan. Als het hem is gelukt, waarom mij dan niet?'

Waar Neres tegen Heracles zijn debuut maakte, gaf hij te kennen dat het dak dicht voor hem een prettig iets is. 'Dan is het niet zo koud. Als het dak dicht is gaat het prima. Het is een van de mooiste stadions die ik heb gezien.'

