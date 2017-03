Van der Sar: 'Werkwijze Ajax de juiste, vertrouwen in toekomst'

'Als je over de hele breedte kijkt zie je dat we met onze Nederlandse spelers in de Champions League minimaal zijn vertegenwoordigd. De Nederlandse trainers zijn in de grote competities ook dun gezaaid,' aldus V.d Sar.

'Bij Ajax blijven we werken op onze manier. We hopen dat spelers dan veel wedstrijden in de benen krijgen, nationaal en internationaal, zodat ze de volgende stap kunnen maken. Als Ajax lang Europees voetbal kan aanbieden, zal het voor spelers een overweging zijn om wat langer te blijven dan door zaakwaarnemers of pers wordt aangegeven.'

