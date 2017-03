Feyenoord ziet sterkhouder El Ahmadi verlengen met 1 jaar

Karim El Ahmadi is dit seizoen een onmisbare schakel in het hart van Feyenoord, het contract van de 32-jarige middenvelder wordt vrijdag dan ook verlengt tot medio 2019.

📝 | Mooi nieuws: Karim El Ahmadi tekent vanmiddag een contract dat hem tot 2019 aan Feyenoord verbindt! #Karim2019https://t.co/QFKrK3PktS — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 3 maart 2017

Voor El Ahmadi is het alweer zijn zevende seizoen in de Kuip, waar hij in 2012 terugkeerde nadat hij was vertrokken naar het Engelse Aston Villa. Na 2 jaar keerde de middenvelder echter alweer terug naar het veilige Rotterdam, waar hij inmiddels een onmisbare schakel is voor Van Bronckhorst.

