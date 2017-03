FA schorst Bacuna voor 6 duels na duwen assist scheidsrechter

De middenvelder van Aston Villa ging in het duel met Derby County in de fout, waar de assistent scheidsrechter daarvoor vlagde schoot dat in het verkeerde keelgat bij Bacuna. De middenvelder zocht direct de confrontatie op met de assistent scheidsrechter, waar hij een duw met zijn borst uitdeelde.

De schorsing zou in eerste instantie voor drie duels worden weggezet, maar een onafhankelijke commssie heeft daar nog eens drie duels aan vastgeplakt.

Een flinke aderlating voor Bacuna, die sinds midden januari weer voor het eerst in de basis begon bij Aston Villa.

