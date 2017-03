Amateur scheidsrechters Engeland witheet van woede: 'Dit is de druppel'

'We zijn niet veilig meer. We willen meer steun en meer beveiliging. Genoeg is genoeg, er moet iets veranderen,' aldus de 18-jarige Ryan Hampson. Waar Hampson zelf ook amateurscheidsrechter is, laat hij weten: 'Ik heb kopstoten gekregen, ben in m'n gezicht gespuugd en heb diverse keren klappen gekregen. Ik heb niet het idee dat de FA (de Engelse KNVB, SN.) genoeg doet om ons te beschermen. Als ze dat wel zouden doen, waarom protesteren dan meer dan 2000 scheidsrechters?'

Afgelopen seizoen waren er 111 incidenten volgens de BBC, waar de body cam ingevoerd moet worden volgens de scheidsrechters is dat momenteel nog niet toegestaan.

