Guardado blijft oppervlakkig over toekomst bij PSV

De Mexicaan zelf houdt zich nog op de oppervlakte over de toekomst bij PSV, eerder gingen er al verhalen rond over een eventuele transfer naar de VS die interessant kan zijn voor de Mexicaan.

In gesprek met de NOS liet Guardado weten: 'Momenteel lig ik nog vast voor een jaar. Verder denk ik er niet over na. Ik voel me goed hier en dat is belangrijk. Ik moet kijken wat er interessant is voor mijn carrière.'

Of het mislopen van de landstitel nog meespeelt met de belissing van Guardado blijft hiermee de vraag.

