Tim Krul: 'Dit blijft altijd een heerlijk en apart gevoel'

Tegenover FOX Sports liet Krul na afloop weten: 'Dit is een heerlijk gevoel.' De beslissende strafschop van Cambuur speler Martijn Barto werd gepakt door de doelman van AZ. Krul voerde hiervoor zijn gebruikelijke show op, iets wat Martijn Barto uit zijn concentratie haalde.

'Het was geweldig, Hij wachtte lang, keek naar me, toen dacht ik: ik heb hem. We hebben de laatste weken een paar keer een pak slaag gehad. Nu staan we in de finale. Er stond heel veel spanning op. We hebben het gehaald. Geweldig,' aldus Krul.

