Heerenveen verdediger St Juste wil transfer naar Eredivisie top 3

Heerenveen liet Sam Larsson echter niet zomaar vertrekken, de goalgetter moet belangrijk worden in de play offs voor de Friezen. Maar centrumverdediger Jerry St Juste laat intussen ook weten open te staan voor een transfer naar of PSV of Ajax of Feyenoord.

'Dat besluit sluit ik niet uit, maar zulke clubs moeten me dan wel willen. Als zij zich niet melden kan ik niets doen en gaat het dus niet gebeuren. Vinden ze mij de moeite waard om in te investeren? De komende zomer ben ik er in ieder geval klaar voor dus dan kan het gebeuren.'

Afgelopen zomer was het Duitse HSV al concreet weet De Telegraaf te melden, 'Bij HSV was er een plan, daar had ik toen heel graag heen gewild. Je moet een keer in het diepe durven springen, maar daarbij wel slim zijn.'

Waar er steeds meer wordt gehamerd op in Nederland blijven en dat jonge spelers te snel over de grens vertrekken, liet St Juste weten: 'Maar hoe lang moet ik hier spelen voordat het de juiste stap is? Vijf jaar? En wat is té snel?'

