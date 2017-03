VIDEO: Krul opnieuw penaltykiller in halve finale KNVB beker

Cambuur kroop door het oog van de naald in de laatste speelminuut (94e minuut) en AZ scoorde, maar de goal werd afgekeurd door de videoscheidsrechter. Waar scheidsrechter Kevin Blom mee ging in zijn beslissing, werd het dus verlengen in Alkmaar.

De afgekeurde goal op beeld:

In de verlengende 30 minuten werd niet gescoord door beide ploegen, waar kramp het meest voorkomende punt was bij beide ploegen. De strafschoppen moesten de beslissing gaan geven.

Natuurlijk had AZ penaltykiller Tim Krul (denk even terug aan het WK 2014), bewees hij opnieuw zijn waarde. De laatste strafschop werd gepakt door de goalie, waardoor AZ in de finale staat tegen Vitesse.

