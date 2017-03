COLUMN: Rondleiding Feyenoord nog steeds zonder prijzenkast

Daar waar de stadiontour van Feyenoord nog dagelijks overvol is geboekt, heeft het de afgelopen voorjaarsvakantie overuren weten te draaien. Nu de prijs voor de stadiontour is verlaagd in de vakantie, wil men dit intern oplossen met het binnenhalen van het kampioenschap en de Champions League gelden die gaan komen.

Toch is de stadiontour van Feyenoord niet helemaal up-to-date, vele kinderen baalde dat het stadion niet was voorzien van de prijzenkast en de laatste aanwinst van de Rotterdammers. 'Onze schoonmakers hebben alvast de opdracht gekregen om het stadion schoon te maken, nu heeft men alles opgeruimd wat niet meer gebruikt wordt, hieronder viel ook de lege prijzenkast,' was de uitleg van een van de tourguids.

De vraag waar de KNVB beker van het afgelopen seizoen dan nu is, kreeg een van de kinderen het antwoord: 'Die staat veilig op de slaapkamer van Kramer, hij is vaker thuis dan op het trainingscomplex. Zo weten we zeker dat hij goed wordt bewaakt en niet kwijtraakt.'

