Waar het team niks uitstraalt en de nodige doorzetting mist om als een echte kampioen te spelen, laten beide spelers in gesprek met NOS weten: 'We zijn niet echt gewend om te verliezen, dus dat is nooit fijn. Maar ik vind het fantastisch om te mogen voetballen,' aldus aanvoerder Luuk de Jong.

'Ik kan heel goed begrijpen wat Brands bedoelt. We werden door Feyenoord afgetroefd. Als je naar die wedstrijd kijkt dan zou je kunnen denken dat de honger ontbreekt, maar in het veld doen we er alles aan om te winnen. Elke wedstrijd die ik speel wil ik heel graag winnen,' gaat de aanvoerder van PSV nog verder.

Ook Guardado sluit zich aan bij de mening van zijn teamgenoot, 'Het is de mening van Brands. En zo voel ik dat niet. Het team wil spelen voor de titel. Nu gaat het een keer minder. Dat is normaal. Nu moeten we hiermee leven en hiervan leren. Als het niet goed gaat moet je je herpakken en het seizoen zo waardig mogelijk afsluiten en hopelijk krijgt het seizoen dan toch een mooi einde.'

Reageer op Guardado en Luuk de Jong: 'We zijn nog lang niet verzadigd'