Vloet stopt na dit seizoen als trainer van FC Den Bosch

Den Bosch gaat zijn jeugdopleiding uitdragen onder de naam ‘FC Den Bosch Jeugdopleiding’. Jan-Hein Schouten, voorzitter van de raad van commissarissen, is zeer tevreden met dit nieuws. ‘Dit is een ontzettend mooie en belangrijke stap voor de club, waarmee we de positief ingeslagen weg een duurzaam vervolg geven. We keren hiermee terug naar onze roots en zijn er met zijn allen ontzettend trots op dat de jeugdopleiding met ingang van komend seizoen weer in het blauwwit op de voetbalvelden zichtbaar zal zijn’, zei Schouten.





‘We hebben zojuist de ouders en medewerkers ingelicht tijdens een uitgebreide informatieavond. Samen gaan we binnen onze lange termijnvisie voor een regionaal getinte opleiding met een herkenbare speelstijl, waarbij talentontwikkeling en het elke dag beter willen worden hand in hand gaan’, aldus Schouten op de website van Den Bosch.





Vloet zal vanaf komend seizoen verantwoordelijk zijn voor alle technische zaken binnen de club. Dit zal voor het eerste elftal en de jeugdopleiding van FC Den Bosch, evenals Jong FC Den Bosch, zijn. Bert Wernke, directeur van de club, over de rol van Vloet: ‘Als Manager Voetbalzaken is Wiljan verantwoordelijk voor de coördinerende en leidinggevende taken binnen de opleiding én het bewaken van de spelcultuur, het DNA en de technische rode draad binnen FC Den Bosch.’





‘In deze rol bewaakt hij de werkwijze van het eerste elftal van FC Den Bosch, daar waar het gaat om de clubfilosofie en de doorstroming van talenten uit de eigen jeugdopleiding naar het eerste elftal. Als manager voetbalzaken adviseert hij de hoofdtrainer vanuit zijn positie in de technische driehoek en als bewaker van de voetbalfilosofie van FC Den Bosch’, vervolgde Wernke vervolgt.





‘We zien in Wiljan de uitgelezen kandidaat om de komende jaren op duurzame wijze sturing te geven aan dit uitdagende proces. Met zijn kennis en ervaring in de voetballerij én bij de club zijn we ervan overtuigd dat hij als geen ander van onderuit een topsportopleiding kan neerzetten met een regionaal getint karakter en een herkenbare speelstijl. We kiezen met Wiljan bewust voor een stabiel meerjarenbeleid met betrekking tot onze jeugdopleiding en kijken met plezier uit naar een succesvolle samenwerking.’





Den Bosch is inmiddels al bezig met het zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2017/2018.

