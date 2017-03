Huntelaar moet rekenen op vertrek bij Schalke na minimaal seizoen

Waar de 33-jarige Huntelaar de laatste maande niet meer hoeft te rekenen op een vaste basisplek, lijken zijn dagen geteld in Gelsenkirchen. Het aflopende contract van Huntelaar aankomende zomer lijkt niet te gaan worden verlengt, waardoor de spits bezig is aan zijn laatste maanden bij Schalke04.

Waar in zijn contract de clausule is opgenomen dat het contract automatisch wordt verlengd wanneer hij de helft van de competitieduels in actie zou komen, is dat dit seizoen niet eens het geval.

Daar waar Schalke04 niet lijkt wakker te liggen van zijn vertrek aankomende zomer, drukt de Oranje International nogal op de salrisbegroting van de club. Daar waar het speculeren nu kan beginnen, lijkt een terugkeer naar Ajax er niet in te zitten met Dolberg op zijn plek.

