Guardiola reden van afketsen transfer Özil naar FC Barcelona

Waar Özil schitterde op het WK van 2010 met Duitsland, speelde hij ook de sterren van de hemel bij het Duitse Werder Bremen destijds. Daar waar vele clubs voor hem in de rij stonden daarna, was FC Barcelona er daar eentje van.

'Arsenal was geïnteresseerd in mij na het WK 2010, net als Manchester United, Bayern München, Barcelona en Real Madrid,' laat de middenvelder weten in zijn nieuwe boek 'Die Magie des Spiels.'

'Mijn zaakwaarnemer zat met Bayern om een transfer te bespreken. De club vertelde hem over hun plannen met mij en hoe ze me wilden gebruiken. Hij had soortgelijke gesprekken met de andere clubs die me wilden.'

'oordat ik naar Barcelona reisde, was ik ervan overtuigd dat dat mijn volgende club was. Ik leunde in de richting om naar Barcelona te gaan. Er was geen team in de wereld die mooier voetbal speelde.'

'Maar Guardiola was niet aanwezig bij de gesprekken en hij belde me de dagen daarna ook niet. Hij heeft me niets eens een bericht gesturrd. Hij heeft me niet laten zien dat hij me ook wilde hebben. Mijn interesse in een transfer naar Barcelona was snel bekoeld.'

