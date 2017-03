Vertrek Luis Enrique bij Barcelona heeft geen invloedt op contract Messi

Waar FC Barcelona woensdagavond met een wervelende galashow een 6-1 overwinning boekte op Gijon, meldde Luis Enrique dat hij aan het eind van het seizoen stopt als trainer van de Catalaanse grootmacht.

Daar waar men gaat gissen naar de redenen waarom Luis Enrique de stekker eruit trekt, komt de media uit bij Lionel Messi. Maar waar het (nog) niet verlengen van de Argentijn bij FC Barcelona de reden kan zijn, licht de trainer toe dat dat absoluut niet het geval is.

Waar Luis Enrique nog goed in het zadel zit, lijkt er dan ook weinig sprake van ontevredenheid binnen de club.

'Ik wil jullie hierbij vertellen dat ik volgend seizoen niet doorga bij Barcelona. Het was een moeilijke beslissing, maar wel één waarover ik goed heb nagedacht. Ik heb rust nodig. Dat is de voornaamste reden waarom ik niet wil doorgaan. Het is een moeilijke, weloverwogen en doordachte beslissing en ik denk dat ik loyaal moet zijn aan wat ik denk. Ik zou graag de club willen bedanken voor het vertrouwen dat ze in mijn getoond hebben. Het zijn drie onvergetelijke jaren,' aldus Luis Enrique tegenover de Spaanse meida.

