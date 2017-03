Bale vindt rode kaart tegen Las Palmas onterecht

Daar waar Las Palmas op weg leek naar een stunt in Madrid, wist Ronaldo nog een punt te redden voor de Madrileense hoofdmacht. Waar Bale een geelrode kaart kreeg wegens natrappen en opvliegend reageren, vindt de vleugelaanvaller dat in zijn ogen onterecht.

In gesprek met Real Madrid TV liet Bale weten: 'Ik denk niet dat dit een rode kaart is, Ik kreeg een gele kaart voor de overtreding, ik werd toen geduwd en ik duwde hem gewoon terug.'

'Ik wil mijn excuses aanbieden aan het team en de fans. Ik hoop te lereven van mijn fout. We hebben dit weekend een moeilijke wedstrijd tegen Éibar en twee dagen later spelen we tegen SSC Napoli in de Champions League. We moeten blijven vechten en elke wedstrijd.'

