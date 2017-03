AZ coach V.d Brom: 'Heerlijk die rust zonder journalisten'

'Het was héérlijk om de hele week geen journalisten te zien,' lachte V.d Brom donderdagochtend. Daar waar het de normaalste zaak van de wereld is bij AZ dat er een handjevol journalisten aanwezig is op het trainingscomplex, besloot V.d Brom de trainingsdeuren te vergrendelen in aanloop naar het bekerduel tegen SC Cambuur van donderdagavond.

Wellicht dat V.d Brom hier in de toekomst vaker gebruik van gaan maken, 'Nee, ik heb het wel vaker gedaan. Anderen hebben er vaak meer moeite mee dan de mensen waar het echt om gaat. Geloof mij dat jullie in Nederland ontzettend verwend zijn als het gaat om open trainingen. In het buitenland mag je blij zijn als je één keer per week op het trainingsveld wordt toegelaten. Voor anderen lijkt het misschien gek, omdat ik het normaal nooit doe. Maar wen er maar aan, zou ik zeggen. Ga er maar van uit dat het vaker gaat voorkomen als dit goed uitpakt.'

Daardat AZ een vervelende periode achter de rug heeft gehad, kwamen de vragen logischerwijs of dit een soort actie/reactie gedrag was. 'Het gaat niet om mij, maar ook om wat de spelers voelen. Die vonden het wel lekker rustig zo. Op deze manier komt ook niet alles wat we doen meteen in de media terecht en dat vond ik vooral nu belangrijk. Cambuur heeft een manier van spelen die we niet heel veel tegenkomen in onze eigen competitie. Zowel in de theorie als praktijk heb ik mijn jongens daar goed op kunnen voorbereiden.'

Of V.d Brom zijn spelers onderschat op het moment, liet de oefenmeester weten: 'Nee, het belang van deze wedstrijd is bij iedereen bekend. We hebben veel respect voor onze tegenstander, maar we zijn het aan onze stand verplicht om de finale te halen. Daarmee kunnen we hetgeen in Lyon is gebeurd ook makkelijker uitwissen.'

Het belang van het duel met SC Cambuur is groot, maar hoe zat dan dan met het duel tegen Lyon in de Europa League was een van de vragen van de journalisten. 'Ja, maar je weet wel wat ik bedoel. De Europa League is een grotere competitie en Lyon is - met alle respect - van andere orde dan Cambuur.'

Of AZ de finale gaat bewerkstelligen is V.d Brom stellig: 'Laten we eerst het duel met Cambuur afwachten. We hebben een overwinning nodig om uit deze fase te komen. Morgen (vanavond, red.) is het ideale moment om afstand te kunnen nemen van wat er de afgelopen weken is gebeurd.'

