COLUMN: Ballenjongens krijgen ook nieuwste technologie

Daar waar de doellijntechnologie nog niet overal toegepast kan worden in Nederland, is dat een financieel dure aangelegenheid voor sommige clubs. Wel wil de KNVB vanaf het seizoen 2018/2019 overal de videoscheidsrechter invoeren. Zo moet het spel op de Nederlandse velden overzichtelijker en eerlijker worden.

Daar waar het spel zowel binnen als buiten de lijnen beter moet gaan lopen, worden de ballenjongens van de Nederlandse clubs ook uitgerust met de nieuwste snufjes. De KNVB heeft hier ook de nodige middelen voor aangeschaft die snel ingevoerd moeten worden. Zo krijgen de ballenjongens vanaf het seizoen 2018/2019 ook allemaal een horlogo en enkelband om.

'Via deze weg willen we de ballenjongens erop wijzen dat de techniek met zijn tijd mee gaat, zij zullen ook moeten wennen aan de nieuwste methodieken binnen het voetbal. Vanaf het seizoen 2018/2019 krijgen alle ballenjongens een aangemeten horloge om en een traceerbare enkelband,' liet een van de woordvoerders van de voetbalbond weten.

'Zo moet het spel eerlijker worden en kunnen we goed zien of de bal helemaal over de zijlijn is geweest wanneer er ingeworpen moet worden. Ook wanneer een bal in de tweede ring belandt moet er snel worden gehandeld om deze bal terug te krijgen, daar waar menig bal nog wel eens in tassen en rugzakken verdwijnt wanneer er niet adecuaat wordt ingegrepen. Zo zien we bijvoorbeeld veel ballen verdwijnen in de Amsterdam Arena die we niet meer kunnen achterhalen, dat is een dure aangelegenheid.'

Ook kunnen we door middel van de enkelband goed zien wat de looplijnen van de ballenjongens is, zo kan er geen ophef ontstaan over het treuzelen met het geven van een nieuwe bal. Iedere seconde telt immers in het voetbal en tijd is geld,....

