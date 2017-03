Marcel Brands: PSV dit seizoen niet minder dan koploper Feyenoord

Toch vindt Marcel Brands niet dat het spelersmateriaal wat PSV dit seizoen ter beschikking heeft, onder doet voor het elftal van Feyenoord waarvan afgelopen weekend met 2-1 verloren werd.

'Onze selectie is zeker niet minder dan die van Feyenoord. Ik vind nog steeds dat we de beste selectie van Nederland hebben en in ieder geval een selectie, die kampioen moet kunnen worden. Maar het gaat niet alleen om kwaliteit, maar ook om hoe ver en diep je kunt gaan om een resultaat te halen.'

Marcel Brands gaat nog even door, 'In het eerste kampioensjaar onder Phillip wonnen we thuis met 4-3 van Feyenoord door een goal in de laatste minuut. Bij die goal trokken vier spelers van ons een sprint van honderd meter. Zo’n goal hadden we zondag niet gemaakt en dat is wel nodig om kampioen te worden.'

Waar Ploegsma eerder deze dagen liet weten dat PSV het mes in de selectie moet zetten, kwam Aad de Mos met het punt dat de chemie tussen Cocu en de spelersgroep weg is. Volgens Brands is er geen reden tot paniek en om zomaar dingen te gaan roepen nu: 'Ik kan er niet in meegaan, dat we PSV helemaal moeten vernieuwen. We hebben nog steeds allemaal goede spelers, we hebben geen oude spelers en er zijn geen aflopende contracten.'

'We werken al maanden aan de richting die wij na dit seizoen op denken te moeten gaan. Die is niet veranderd door die ene millimeter in De Kuip. Dat zou raar zijn.'

