Positie Cocu niet ter discussie bij Marcel Brands

Daar waar Ploegsma liet weten dat het mes in de selectie van PSV moet, mengde ook Aad de Mos zich in het speculeren en liet hij zelfs weten dat het wellicht tijd wordt om Cocu te vervangen en dat de chemie tussen spelers en coach weg zijn na drie seizoenen.

Waar Marcel Brands ook het vertrouwen uitsprak dat PSV dit seizoen nog de tweede plek kan halen en dus de voorrondes van de Champions League, liet hij weten: 'We zullen er vol voor moeten gaan en hebben dan na een ronde Europees voetbal al zekerheid over het bereiken van de groepsfase van de Europa League en kunnen met nog een voorronde zelfs de Champions League in. We hebben vertrouwen dat we die tweede plek nog kunnen halen.'

In gesprek met VI liet Marcel Brands weten: 'De positie van Cocu is voor ons geen issue. Er is geen paniek of onrust bij PSV.' Marcel Brands wil hiermee het nieuwsbericht van Koeman en FC Barcelona erbij pakken als vergelijkingsmateriaal.

'Vorige week moest Barcelona volgens velen nog helemaal worden vernieuwd (na de 4-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain in de Champions League, red.). Een paar dagen later winnen ze weer en ziet de wereld er heel anders uit.'

