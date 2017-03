PSV krijgt Hiddink niet warm voor rol als voetbalcommissaris

Daar waar PSV dit seizoen overal naast lijkt grijpen, is het kampioenschap zo goed als verspeeld. Ook de beker was dit seizoen een droom die snel uiteen spatte. PSV is achter de schermen al bezig met het oog op volgend seizoen en heeft daarbij Guus Hiddink gevraagd als voetbalcommissaris.

In gesprek met het Algemeen Dagblad liet Hiddink zelf weten niks te voelen voor deze rol. 'Ik ben er nog veel te jong voor,' was het anwoord van de oud trainer van PSV.

