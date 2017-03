Oranje treft op 4 juni Ivoorkust in oefenpot in de Rotterdamse Kuip

Waar Oranje op 31 mei in Casablanca mag aantreden tegen Marokko voor een oefenduel, wordt later vandaag bekend gemaakt dat Ivoorkust op 4 juni de volgende tegenstander is voor de oefencampagne.

Daar waar de KNVB eerder nog niets wilde bevestigen over het oefenduel tegen Marokko, zal het duel tegen Ivoorkust op 4 juni in de Rotterdamse Kuip worden gespeeld.

Later, 9 juni, speelt Oranje ook al in de Kuip tegen Luxemburg voor de WK kwalificatiewedstrijd.

