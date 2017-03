Spaanse media praat over boete bedrag in clausule Ødegaard

In de boeteclausule zou zijn opgenomen dat SC Heerenveen een bedrag van 40.000 euro moet overmaken aan Real Madrid per wedstrijd dat Ødegaard niet in actie komt.

Daar waar El Confidencial het laat weten dat het boetebedrag is opgenomen in het huurcontract van het talent Ødegaard, ontkent Heerenveen dit stellig op de social media.

Ter geruststelling: Jurgen Streppel bepaalt de opstelling, niemand anders ;-) geen sprake van dergelijke boetebepalingen. #debeste11spelen — Luuc Eisenga (@LuucEisenga) 1 maart 2017

