Ronald de Boer: Feyenoord heeft nog flinke kluif te gaan

'Feyenoord moet nog flink aan de bak in de laatste wedstrijden,' aldus De Boer in gesprek met Voetbal International. 'Het is nog veel te vroeg om Feyenoord na zondag al de landstitel in de voeten te schuiven. De Rotterdammers moeten nog flink aan de bank met de uitduel tegen Ajax, Vitesse en SC Heerenveen. Maar het is duidelijk dat ze nu op pole-position staan.'

Wel wil De Boer vol lof spreken over de keuzes die Van Bronckhorst maakte tegen PSV afgelopen zondag. 'Tegen PSV was duidelijk de kracht van het middenveld zichtbaar. Vilhena en El Ahmadi zijn een gouden koppel, samen jagen ze het spel af en bepalen zij het ritme. Feyenoord presteert nog prima en Van Bronkchorst heeft het tot nu toe goed voor elkaar.'

'De keuzes die Van Bronckhorst maakt zijn opvallend te noemen,' aldus De Boer. Die hiermee doelt op het rouleren met Kuyt, Berghuis en Toornstra.

