'Dit is het beste seizoen uit mijn carrière,' laat Klaassen weten in gesprek met de VI. 'Dat zit hem denk ik vooral in de lange reeks waarin ik nu mijn niveau weet vast te houden. Andere seizoenen kon ik mezelf ook op een positieve manier laten zien, alleen waren die periodes korter.'

'Fysiek gaat het gewoon top dit jaar,' aldus de middenvelder. 'Vorig seizoen had ik nog weleens last van wat kleine pijntjes, aan mijn lies of mijn knie. Nu heb ik al langere tijd nergens last van, ben ik al maandenlang topfit. Dat is een lekker gevoel.'

Dit seizoen miste Klaassen nog geen handvol wedstrijden van Ajax, dit seizoen kwam hij al tot 11 doelpunten en 6 assists en mag er gesproken worden van het beste seizoen van de aanvoerder ooit in het shirt van Ajax.

Reageer op Davy Klaassen: Dit is mijn beste seizoen bij Ajax