De projectmanager Mike van der Roest van de KNVB laat dit woensdagochtend weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. Waar men in Nederland al een tijdje bezig is met deze proeven, pakken deze allemaal positief uit voor het voetbal en wil de KNVB op deze voet verder gaan.

Van der Roest spreekt dan ook over een 'onomkeerbaar proces' binnen het Nederlands voetbal. Het komende seizoen moet de videoscheids in ieder bekerduel al terug te vinden zijn.

Reageer op KNVB: Seizoen 2018/2019 moet videoscheids overal zijn