Oranje speelt op 31 mei tegen Marokko oefenduel

Waar de Marokkaanse media het nieuws al wel hebben bevestigd, wil de KNVB er nog niet aan om het nieuws wereldkundig te maken. Het betreft voor Oranje een uitduel, daar waar het oefenduel wordt afgewerkt in het Stade Mohamed V in Casablanca.

De bondscoach, Hervé Renard van Marokko, lijkt zijn ontslag inmiddels te hebben ingediend. Daar waar de Marokkaanse media dat nog niet wereldkunig maken en alleen melden dat hij op de schopstoel zit.

Het oefenduel moet de insteek hebben om de plannen het WK in 2026 naar het Noord-Afrikaanse te halen promoten. Oranje speelde eerder in 1994 al op het WK tegen Marokko, toen ging Oranje er met een 2-1 overwinning vandoor. In 1999 was de score precies andersom in een oefenduel.

