Napoli haalt uit naar scheids: Strafschoppen waren niet terecht

Waar Napoli witheet is na de 3-1 nederlaag, kreeg Juventus maarliefst twee strafschoppen toegekend. 'Dit is een schande en beschadigt het hele Italiaanse voetbal,' aldus Napoli directeur Cristiano Giuntoli.

'Deze beslissingen zijn niet te verdedigen, het is echt schandalig. Bij de eerste penalty tikt Paulo Dybala de bal weg om vervolgens op zoek te gaan naar het contact. Bij de tweede pakt onze keeper Pepe Reina de bal en kan hij daarna niet ineens verdwijnen, dus natuurlijk raakt de speler hem. Het waren schandalige beslissingen.'

Doelman Reina sprak ook over een schande, 'Wij speelden Juventus voor rust helemaal uit elkaar, maar in de tweede helft veranderde alles door de beslissingen van de scheidsrechter. Dat maakte het verschil. De scheidsrechter heeft deze wedstrijd beslist.' De strafschop die de Spaanse doelman veroorzaakte, zorgde voor woede. 'Wat moet ik doen dan? Een verdwijntruc? Als een speler de bal aanneemt, is het prima. Mag een doelman de bal niet meer aanraken?'

Juventus trainer Allegri was zich van geen schuld bewust en liet weten: 'Ik wil helemaal niets over de scheidsrechters zeggen. Vanuit mijn standpunt leken het terechte penalty's, maar verder weet ik het niet. Om deze zege van Juventus toe te schrijven aan alleen die penalty's, gaat veel te kort door de bocht. Je moet verder kijken dan dat.'

Ook Juventus verdediger Chiellini snapt de hele ophef niet: 'Allemaal kroegpraat. Dat fans zo praten kan ik nog begrijpen, maar het is verontrustend dat trainers er nu al aan mee gaan doen. Uiteindelijk kost al die controverse hen alleen maar energie, terwijl het ons niet raakt. Wij weten wat we hebben gedaan op het veld. Ik hoop dat Napoli niet nog meer energie gaat verspillen aan deze onzin, want als een goede Italiaan hoop ik dat zij Real Madrid uitschakelen in de Champions League.'

