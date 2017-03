Waar beide grootmachten in het heenduel van de halve finales tegenover elkaar stonden, ging Juventus met een 3-1 zege aan de haal en staat het met een been in de finale van het Italiaanse bekertoernooi. Hierbij de beelden uit dat duel.

Reageer op VIDEO: Juventus - Napoli 3-1! (Coppa Italia heenduel halve finale)