Petrovic open naar VI: ADO heeft mij absoluut niet ontslagen

Waar de oud trainer van ADO Den Haag in gesprek met Voetbal International dieper ingaat op de problematiek bij de Haagse club, laat hij zich openhartig gaan. Het ging bij de club iedere dag wel over het conflict tussen de leiding en grootaandeelhouder Hui Wang. Voor Petrovic was het geen dag rustig werken.

'Mensen weten niet hoeveel ik de afgelopen maanden heb moeten slikken,' al weet Petrovic zelfs te melden dat hij nog een contractverlenging kreeg aangeboden enkele weken voordat het avontuur ten einde liep. 'Wat in het voetbal vandaag wit is, kan morgen zwart zijn. Zo werkt het. En zeker als je bij ADO Den Haag werkt, hou je daar rekening mee. Ik verwijt niemand wat, ik kan nog steeds door de voordeur naar binnen. Ik hoop ook maar één ding: dat ADO Den Haag zich handhaaft.'

