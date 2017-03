Juventus kan zich opmaken voor finale Coppa Italia

Waar het Italiaanse Napoli de tegenstander was van de Oude Dame, verloor het in de competitie ook al met 2-1 van de Turijnse topclub. Maar Napoli leek te lering te hebben getrokken uit dat duel, want de eerste helft was voor Napoli en ging zelfs met 0-1 het kleedlokaal in.

Maar na rust leek er een heel ander Juventus op het veld te komen, wel kreeg het een duwtje in de rug van de scheidsrechter die bij de 1-1 en de 3-1 een strafschop toekende aan de Oude Dame, die keurig werden binnengeschoten door Dybala. De derde treffer kwam op naam van de spits Higuain.

