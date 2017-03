Hudgson in beeld bij Leicester City

Waar eerder deze week nog de naam van Guus Hiddink werd genoemd bij het zwalkende Leicester City, zou hij de Italiaan moeten opvolgen die vorige week op straat werd gezet. Maar omdat de Nederlander zelf afzag van deze functie, heeft Leicester doorgeschakeld naar Roy Hudgson.

De oud bondscoach was afgelopen EK actief en zag Engeland in de achtste finales uitgeschakeld worden door IJsland. Ook was Hudgson eerder al actief als trainer van Liverpool, Fulham en Internazionale en als bondscoach van Finland, Zwitserland en de Verenigde Arabisch Emiraten.

Waar de assistentrainer Craig Shakespeare momenteel de taken van Ranieri overneemt, zal hij dus gauw genoeg kunnen terugvallen in zijn oude functie wanneer Hudgson aangesteld wordt.

