VIDEO: Bosz: Als wij alles winnen worden wij kampioen, niet Feyenoord

Bosz was in gesprek met Ajax TV en liet weten nog steeds al het vertrouwen te hebben in de titelkansen voor zijn club. Daar waar Feyenoord jl. weekend met 2-1 van PSV won, lijken de Eindhovenaren definitief afgehaakt voor de titelrace. Maar waar de Klassieker in de Arena op 2 april nog op de rol staat, hoopt Bosz dat Ajax nog alles wint in de resterende competitieduels. En wanneer dat lukt, is niet Feyenoord, maar Ajax kampioen van Nederland.

