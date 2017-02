Nijhuis mag na topper nu uitduel Ajax in Groningen fluiten

Waar Bas Nijhuis afgelopen weekend de leiding had over de topper in de Rotterdamse Kuip tussen Feyenoord en PSV, mag hij aankomend weekend naar FC Groningen wat Ajax treft.

Waar Nijhuis zowel veel kritiek, maar ook positieve feedback kreeg na het afgelopen duel in de Kuip, is hij een veelbesproken man. Daar waar Nijhuis veel liet doorspelen, liet hij Feyenoord met 2-1 winnen doordat de techniek hem een handje hielp.

Danny Makkelie mag de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord leiden aankomend weekend. Hoe de rest van de indeling eruit ziet, kun je hieronder zien in een overzicht.

Danny Makkelie leidt Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord: https://t.co/Se71pFLfSe. pic.twitter.com/XqSsmQlP9J — KNVB (@KNVB) 28 februari 2017

