Waar de KNVB clubs De Graafschap, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Roda JC en VVV-Venlo in de eerste categorie heeft ingedeeld, staan zij onder zwaar toezicht van de voetbalbond en moeten zij de financieen beter gaan opstellen bij de club.

Waar Roda JC de enige club is in categorie I zal dat snel veranderen en zullen de Limburgers in veilig haven komen. De Rus Aleksei Korotaev zal hierin het grootste aandeel voor zijn rekening nemen.

De licentiecommissie heeft het nieuwe overzicht op basis van de jaarstukken van 2015/16 en de prognosecijfers over 2016/17 bekend gemaakt weet het zelf te melden. Daar waar VVV dit seizoen naar alle verwachting zal promoveren naar de Eredivisie, is er over Achilles'29 nog geen concreet plan en loopt het licentieproces daar nog.

Waar de topclubs PSV, Ajax en Feyenoord een goede financiële huishouding hebben, zit alleen SC Cambuur uit de Jupiler League daarbij.

ADO Den Haag zit nog in de tweede categorie, omdat Wang de 2.5 miljoen euro die hij heeft beloofd over te maken heeft overgemaakt, waardoor categorie 1 wordt ontlopen dit seizoen. Voor FC Twente is het nog een verrassing in welke categorie zij worden ingedeeld.

Hieronder het complete overzicht:

ategorie 3: Ajax, AZ, SC Cambuur, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, SC Heerenveen, PSV en Willem II.

Categorie 2: ADO Den Haag, Almere City FC, FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, Helmond Sport, Heracles Almelo, MVV Maastricht, NAC Breda, NEC, FC Oss, Sparta Rotterdam, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse en FC Volendam en PEC Zwolle.

Categorie 1: De Graafschap, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Roda JC en VVV-Venlo

Reageer op KNVB: Nog vijf clubs in de financiële gevarenzone