Stevens: 'PSV is veel te snel tevreden met eigenlijk niets'

Daar waar PSV twee seizoenen op rij de landstitel wist te pakken, is het nu eind februari en zijn alle prijzen allang uit zicht. Waar de uitschakeling van de KNVB beker al snel was, ging het ook voor de winterstop al mis in de Champions League. Na afgelopen zondag is het doek ook definitief gevallen wanneer het aankomt op de titelprolongatie.

Volgens oud PSV trainer Huub Stevens is het slechte seizoen niet perse te wijten aan Marcel Brands of Cocu. 'PSV maakt een mislukt seizoen door, maar daar kun je Marcel Brands of Phillip Cocu niet als schuldigen voor aanwijzen. Iedereen is het er over eens dat PSV de beste selectie heeft, maar dat het er niet uitkomt,' laat Stevens weten in gesprek met VI.

'Dat heeft misschien toch wel met de verzadiging van twee titels te maken. Als je bij PSV Santiago Arias als rechtsback zag spelen en bij Feyenoord Rick Karsdorp, dan was dat een wereld van verschil. Andrés Guardado, Luuk de Jong en Jetro Willems zijn dit seizoen niet meer de spelers die ze vorig jaar waren. En zo zijn er meer.'

