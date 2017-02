Waar de aanvoerder van Manchester United nog een doorlopend contract heeft, lijkt Ronald Koeman een lijntje te hebben uitgegooid naar Rooney om terug te keren bij zijn oude club Everton.

Waar Rooney eerder al lucratieve aanbiedingen kreeg uit het Verre Oosten, schoof hij die resoluut van tafel. Ook zag hij weinig heil in een vertrek bij United. Maar omdat Rooney niet altijd meer zeker is van een basisplaats onder Mourinho, lijkt een terugkeer naar Everton in de papieren te zitten.

Het contract van Rooney loopt tot medio 2019, maar Koeman heeft de deuren wijdt opengezet voor de terugkeer van Rooney. 'Ik denk dat Wayne Rooney nog steeds op een hoog niveau speelt en hij maakte een goede keuze door bij Manchester United en in de Premier League te blijven,' aldus Koeman in gesprek met SkySports.

Reageer op Koeman wil Rooney terughalen naar oude nest Everton