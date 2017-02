KNVB: 'Aanschaf Hawk Eye systeem kost in totaal 5 miljoen euro'

Maar na het duel ontstond er onenigheid dat het alleen eerlijk zou zijn wanneer in heel Nederland dit systeem toegepast werd. Nu komt Gijs de Jong van de KNVB dinsdagmiddag met het bericht dat het systeem per club een slordige 300.000 euro zou kosten.

'De aanschaf van de apparatuur voor één stadion kost 300 duizend euro,' liet De Jong los tegenover VI. 'Daarnaast moet er dan een contract met Hawk-Eye worden afgesloten voor het onderhouden, testen en afstellen van het systeem. Dan praat je ook al gauw over vijftigduizend euro per jaar. Wel is het zo: hoe meer systemen je afneemt, hoe goedkoper het wordt.'

Het totaalplaatje komt dan uit op een slordige 5 miljoen euro. 'Als je de investering afzet tegen het aantal beslissingen dat op basis daarvan wordt genomen, dan is het vrij kostbaar. Dit is het vierde seizoen dat we Hawk-Eye gebruiken, maar het aantal toegekende doelpunten is op één hand te tellen. Het zwaartepunt zal bij de KNVB de komende jaren dan ook liggen op video-arbitrage. Begin 2018 zal de internationale spelregelcommissie een beslissing nemen over de invoering.'

Daar waar de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op 2 april zonder Hawk Eye systeem wordt gespeeld, legt De Jong ook uit. Daar waar alleen de Kuip over dit systeem beschikt. 'Dat is besproken met het technisch platform. Al jaren gaat het zo. In de eerste seizoenshelft, vanaf de Johan Cruijff Schaal, hangt het systeem in Amsterdam. Na de winterstop gaat het naar Rotterdam, tot en met de bekerfinale. Verplaatsen is ook niet gratis. Stel dat we het voor een wedstrijd willen installeren bij Heerenveen, dan praat je zo over een extra uitgave van dertig- à veertigduizend euro.'

