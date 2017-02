Kijk hier de gratis live stream Juventus - Napoli. Live Coppa Italia-voetbal kijken met de livestream Juventus - Napoli.

Coppa Italia: In de Italiaanse beker zijn we aanbeland bij de halve finales. Juventus is de laatste jaren veruit het beste team in Italië en zit daardoor ook nu nog in de beker. Juve neemt het over twee wedstrijden op tegen Napoli, daar waar Dries Mertens ontzettend goed presteert.

Bekijk het hier via de gratis live stream Juventus - Napoli gratis op V-Bal.nl.

Nu gratis exclusieve toegang tot de livestream van Juventus - Napoli.

Reageer op LIVE: Juventus - Napoli