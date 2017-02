Iniesta gelooft in wonderen: We gaan tegen PSG stunten

Uit de statistieken blijkt dat er nog nooit in de geschiedenis van de Champions League een ploeg is teruggekomen van een 4-0 oorwassing. Toch hebben de Catalanen er alle hoop in dat de 4-0 uit het heenduel weggepoetst kan worden en alsnog een vervolg kan komen in het Champions League avontuur.

'Hoe moeilijk de situatie ook is, we moeten erin geloven. Ik denk dat wij de kwaliteiten hebben om Paris Saint-Germain in de problemen te brengen,' liet middenvelder Iniesta van FC Barcelona maandag weten.

Waar FC Barcelona dit seizoen in slechts 24 duels al 65 treffers wist te maken, houdt Iniesta vast aan het doelpuntengemiddelde en hoopt hij hiermee PSG alsnog te kunnen verzetten in de return. 'Dat we dit weekeinde na een paar moeilijke weken de uitwedstrijd tegen Atlético wonnen, geeft ons veel vertrouwen.'

