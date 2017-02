De Mos: PSV moet geld stoppen is speler. Ook nieuwe coach is nodig

Waar oud trainer Aad de Mos zijn licht laat schijnen over de huidige situatie bij PSV, laat hij weten: 'Ik denk dat spelers als Willems, Arias, Zoet en Guardado beter ergens anders een frisse neus kunnen gaan halen. Daar moeten spelers voor terugkomen met kwaliteit, maar ook met de honger naar succes. Dat wordt nog een hele klus voor Marcel Brands.'

Ook zet De Mos zijn vraagtekens bij Cocu, waar de trainer twee landstitels met PSV in de wacht wist te slepen, is het nog maar de vraag of het een goede zet is om nog een seizoen door te gaan. 'Soms is de chemie uitgewerkt. Daar moet PSV serieus naar kijken en eens goed met Phillip Cocu over praten. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Je gaat wel eens een jaar te lang door. Daar moet je als trainer en als club volwassen in staan.'

'Het zou een goed moment kunnen zijn voor een wisseling van de wacht op de trainerspositie, zodat een nieuwe trainer er blanco in kan stappen en grotendeels zijn eigen groep kan samenstellen.'

Ook is De Mos van mening dat PSV al met het oog op de toekomst over de resterende tien duels heen moet kijken. 'Ik zou de leiding adviseren om de komende tien wedstrijden ook te gebruiken om te kijken wat voor talent er in huis is en hoeveel potentie die jongens hebben voor de toekomst. Bij Ajax hebben jongens als Dolberg, Van de Beek, Nouri, Kluivert en De Ligt al volop de kans gekregen. Waarom zou PSV nu geen kansen geven aan de eigen grootste talenten van diezelfde generatie.'

'Kijkend naar jeugdspelers als Rigo, Lammers en Obispo? PSV moet er rekening mee houden dat het proces van een nieuw team bouwen sowieso tijd kost. Daarom zou het zomaar kunnen dat PSV een langere periode in de achtervolging zal moeten op Feyenoord en Ajax.'

