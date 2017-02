Ajax wil vol huis met Europa League duel met FC Kopenhagen

Waar vrijdagmiddag werd geloot, heeft Ajax binnen 3 dagen al een slordige 25.000 kaarten verkocht voor het Europa League duel met FC Kopenhagen. Daar waar op 9 maart eerst naar Denemarken gereist moet worden, is een week later op 16 maart de return in de Amsterdam Arena.

Daar waar Ajax oppermachtig was in de groepsfase, ging het als groepshoofd door naar de knock out fase. In de vorige ronde had Ajax de grootste moeite met de Poolse kampioen Legia Warschau en werd er in Polen met 0-0 gelijkgespeeld, waarna er in de eigen Amsterdam Arena met 1-0 werd gewonnen.

