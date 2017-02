BIZAR: Nijhuis gaat als doelman het carnavalsfeest in

In gesprek met Peptalk liet de doelman weten dat hij carnaval gaat vieren in een keepersshirt. 'Of er vier letters achterop mijn shirt staan? Dat zou zomaar kunnen,' knipoogde Nijhuis terug.

'Ik zou eerst als lakei gaan, maar het is carnaval, dan moet het een beetje ludiek, hè,' vervolgde de scheidsrechter zijn betoog. Een smakeloze actie van de scheidsrechter, die afgelopen zondag de topper in de Kuip floot tussen Feyenoord en PSV en doelman Zoet een eigen doelpunt zag maken.

