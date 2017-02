Gerbrands: PSV gaat voor tweede plaats en plaatsing CL

Waar de landstitel geheel uit beeld is bij de Eindhovenaren, liet Toon Gerbrands weten dat PSV zich nu moet gaan richten op het behalen van de voorronde Champions League en dus de tweede plek in de Eredivisie.

'We zijn door dit resultaat teruggeworpen in de titelstrijd. edereen roept nu: 'Het seizoen is voorbij'. Zo werkt het voor een voetbalclub natuurlijk niet. We hebben nog tien wedstrijden te gaan. Via de tweede plek kunnen we ons plaatsen voor de voorrondes van de Champions League en dat grote toernooi bereiken. Wij zijn alleen maar bezig met perspectief.'

